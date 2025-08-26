x

Comienzan los octavos de final de la Copa BetPlay; ¿cuándo juegan Nacional y Medellín?

Los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 arrancan este martes y los equipos paisas están listos para avanzar más en el torneo que dará el cupo a la Copa Sudamericana.

    El DIM enfrentará a fortaleza para alcanzar un cupo en cuartos de final. Foto: Camilo Suárez
Sara Gil Martínez
hace 17 minutos
La Copa BetPlay Dimayor 2025 entra en su fase definitiva con el inicio de los octavos de final, una ronda que desde este 26 de agosto pondrá en juego a los equipos más destacados del país y que tiene a los conjuntos paisas como protagonistas centrales.

Atlético Nacional, Independiente Medellín y Envigado buscarán avanzar en un certamen que no solo entrega prestigio, sino también un cupo directo a la Copa Sudamericana 2026 para el campeón, siempre que este pertenezca a la primera división.

Más de fútbol colombiano: DIM es el equipo que menos goles ha recibido en 2025, ¿cuál es el secreto de su solidez defensiva?

El formato se mantiene con partidos de ida y vuelta, aunque Dimayor ratificó que no habrá VAR en esta ronda, lo que aumenta la presión arbitral y deja abierta la puerta a polémicas.

¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de final de la Copa Betplay?

Martes 26 de agosto

- Junior vs Atlético FC — 6:30 p.m.

- Deportivo Pereira vs Real Cundinamarca — 7:00 p.m.

Miércoles 27 de agosto

- Fortaleza CEIF vs Independiente Medellín — 3:00 p.m.

- Atlético Bucaramanga vs América de Cali — 6:30 p.m.

- Atlético Nacional vs Deportes Quindío — 8:30 p.m.

Jueves 28 de agosto

- Alianza FC vs Santa Fe — 4:00 p.m.

Aún falta por definirse quién será el último clasificado a octavos de final y próximo rival de Envigado FC. Este cupo se definirá con el ganador del compromiso Real Cartagena vs. Millonarios, con marcador global 3-1, a favor de los embajadores, que se jugará el 26 de agosto a las 8:10 p.m.

Para los equipos antioqueños, el panorama es distinto. Independiente Medellín llega con aire en la camiseta tras superar un inicio irregular en Liga y en Copa, y ahora se enfrenta a Fortaleza en Bogotá con la confianza de haber enderezado el rumbo.

Atlético Nacional, por su parte, enfrenta al Deportes Quindío en el Atanasio Girardot en un momento de dudas, pues el nivel mostrado en el campeonato local ha ido a la baja pese a su paso firme en rondas previas de Copa. Envigado, que ya aseguró su presencia en esta instancia, espera rival del cruce entre Millonarios y Real Cartagena, y confía en dar la sorpresa como lo ha hecho en otras ediciones.

Los octavos de final de la Copa BetPlay se presentan como un escenario ideal para medir fuerzas, probar nóminas y, en el caso de los paisas, confirmar aspiraciones. El DIM busca ratificar su recuperación, Nacional cortar la racha negativa y Envigado soñar con seguir en carrera. La Copa, como es habitual, promete emociones y sorpresas en cada llave.

Le puede interesar: ¿Puede dar más el proceso Gandolfi en Nacional o ya tocó techo?

