Al menos un colombiano levantará la Copa Libertadores este año; ¿cuándo se juegan las semifinales?

El trofeo de la competición más importante del fútbol sudamericano lo ganará, como mínimo, un futbolista colombiano. En los cuatro equipos semifinalistas de la Copa Conmebol Libertadores 2026 hay presencia criolla.

Flamengo, que es el actual campeón del certamen, tiene en Jorge Carrascal a uno de sus volantes creativos. El cartagenero fue clave en la edición de 2025, marcando el único gol de la semifinal entre el “Mengao” y Racing Club de Avellaneda. Ahora, el ex-River quiero ser nuevamente uno de los protagonistas del “Fla” en la búsqueda del quinto título del club en el torneo.

El rival de Flamengo será Estudiantes de la Plata, otro elenco que tiene cuatro coronas en el máximo evento de clubes de la Conmebol. En el “Pincharrata” hay dos criollos: Miguel Monsalve, quien llegó hace un mes desde Gremio de Porto Alegre, y Edwuin Cetré, uno de los jugadores que más quiere la hinchada del “León”.

Por el otro lado del cuadro está el Palmeiras de Jhon Arias. El “Verdao” pagó por el chocoano 25 millones de euros en enero para que fuera la pieza que faltó en el engranaje de la temporada pasada donde fue el subcampeón del torneo. El oriundo de Quibdó es el líder de la creación en el equipo de Abel Ferreira, sumando 3 goles y 2 asistencias en 10 compromisos este año en la “Gloria Eterna”. Arias ganó la Libertadores en 2023 con Fluminense, club que ahora será su rival en semifinales y todo apunta a que la hinchada del “Flu” se hará sentir contra él.

Fluminense, por su parte, cuenta con dos colombianos en su plantilla: Kevin Serna y Julián Millán. El delantero es pieza importante del técnico “Marcao”, quien ve en él una rueda de auxilio que puede jugar en todo el frente de ataque. Con Millán el caso es diferente, ya que el central vallecaucano se ganó un puesto en el onceno titular al lado del veterano Thiago Silva.