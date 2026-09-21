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Al menos un colombiano levantará la Copa Libertadores este año; ¿cuándo se juegan las semifinales?

La Conmebol oficializó las fechas de las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana.

  • Jorge Carrascal ya ganó la Copa Libertadores con Flamengo en el 2025, siendo una de sus figuras. FOTO GETTY
    Jorge Carrascal ya ganó la Copa Libertadores con Flamengo en el 2025, siendo una de sus figuras. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 29 minutos
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El trofeo de la competición más importante del fútbol sudamericano lo ganará, como mínimo, un futbolista colombiano. En los cuatro equipos semifinalistas de la Copa Conmebol Libertadores 2026 hay presencia criolla.

Flamengo, que es el actual campeón del certamen, tiene en Jorge Carrascal a uno de sus volantes creativos. El cartagenero fue clave en la edición de 2025, marcando el único gol de la semifinal entre el “Mengao” y Racing Club de Avellaneda. Ahora, el ex-River quiero ser nuevamente uno de los protagonistas del “Fla” en la búsqueda del quinto título del club en el torneo.

El rival de Flamengo será Estudiantes de la Plata, otro elenco que tiene cuatro coronas en el máximo evento de clubes de la Conmebol. En el “Pincharrata” hay dos criollos: Miguel Monsalve, quien llegó hace un mes desde Gremio de Porto Alegre, y Edwuin Cetré, uno de los jugadores que más quiere la hinchada del “León”.

Por el otro lado del cuadro está el Palmeiras de Jhon Arias. El “Verdao” pagó por el chocoano 25 millones de euros en enero para que fuera la pieza que faltó en el engranaje de la temporada pasada donde fue el subcampeón del torneo. El oriundo de Quibdó es el líder de la creación en el equipo de Abel Ferreira, sumando 3 goles y 2 asistencias en 10 compromisos este año en la “Gloria Eterna”. Arias ganó la Libertadores en 2023 con Fluminense, club que ahora será su rival en semifinales y todo apunta a que la hinchada del “Flu” se hará sentir contra él.

Fluminense, por su parte, cuenta con dos colombianos en su plantilla: Kevin Serna y Julián Millán. El delantero es pieza importante del técnico “Marcao”, quien ve en él una rueda de auxilio que puede jugar en todo el frente de ataque. Con Millán el caso es diferente, ya que el central vallecaucano se ganó un puesto en el onceno titular al lado del veterano Thiago Silva.

¿Cuándo se juegan las semis?

Este domingo, el ente rector del fútbol surcontinental, Conmebol, dio a conocer las fechas de las semifinales de ida y vuelta de la Libertadores y Sudamericana, competición donde 3 de 4 equipos tienen criollos. Boca Juniors cuenta con Álvaro Montero y Sebastián Villa. Vasco da Gama con Johan Rojas, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez. Por último, Atlético Mineiro tiene a Kevin Castaño y Mateo Casierra.

La semifinal de ida de la llave entre Flamengo y Estudiantes de La Plata se jugará el 15 de octubre en el Estadio Uno a las 7:30 p.m., mientras que la vuelta será en el Maracaná el 22 de octubre en el mismo horario.

Palmeiras y Fluminense jugarán en el Maracaná el 14 de octubre el juego de ida. La vuelta está programada para el 21 de octubre, ambos partidos a las 7:30 p.m.

El Boca vs. Vasco da Gama por Sudamericana se jugará así: ida 13 de octubre (La Bombonera), vuelta 20 de octubre (estadio a confirmar). El horario de ambos juegos es 7:30 de la noche.

Atlético Mineiro recibirá a Montevideo City Torque el 14 de octubre en la ida, mientras que la vuelta será en Uruguay el 21 del mismo mes. Los dos partidos serán a las 5:00 p.m.

Lea también: Video | Los goles de Daniel Mosquera y Jorge Rivaldo Pinto en Italia y Brasil; ¿nuevas opciones en la delantera tricolor?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos y cuáles futbolistas colombianos juegan en los semifinalistas de la Copa Libertadores 2026?
Hay 7 futbolistas colombianos repartidos en los cuatro semifinalistas: Jorge Carrascal (Flamengo); Miguel Monsalve y Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata); Jhon Arias (Palmeiras); y Kevin Serna junto a Julián Millán (Fluminense).
¿Cuánto pagó el Palmeiras por el fichaje de Jhon Arias y cómo ha respondido en la Libertadores?
El Palmeiras pagó 25 millones de euros en enero por Jhon Arias para reforzar al equipo tras el subcampeonato del año anterior. En la actual edición de la “Gloria Eterna”, el mediocampista registra 3 goles y 2 asistencias en 10 compromisos.
¿Qué particularidad tiene el enfrentamiento de semifinales entre Palmeiras y Fluminense para Jhon Arias?
Jhon Arias se enfrentará a su exequipo, el Fluminense, club con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores en la edición de 2023, por lo que se prevé un recibimiento hostil de la hinchada del “Flu”.
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