x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El patinaje catapultó a Colombia en el medallero y cerró su participación en Juegos Mundiales con 14 medallas

14 medallas dejaron los patinadores colombianos en los Juegos Mundiales de Chengdú, lo que le permitió a Colombia subir ocho puestos en el medallero.

  • María Fernanda Timms y Gabriela Rueda compartieron podio nuevamente en la última jornada. Foto: tomada de las redes de @OlimpicoCol
    María Fernanda Timms y Gabriela Rueda compartieron podio nuevamente en la última jornada. Foto: tomada de las redes de @OlimpicoCol
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 36 minutos
bookmark

El patinaje se despidió por lo alto en la madrugada de este viernes de los Juegos Mundiales de Chengdú, China, luego de cuatro días de participación y más de 10 medallas cosechadas por parte de los atletas colombianos.

Los cafeteros sumaron tres oros y dos platas más durante la clausura, permitiéndole a la delegación nacional escalar ocho puestos en el tablero general de la medallería.

Hacia las 11 de la noche del jueves, las colombianas María Fernanda Timms y Gabriela Rueda corrieron en la prueba de 1000 metros sprint, en la cual compartieron podio nuevamente. En una reñida prueba, las corredoras aguardaron con paciencia para rematar en las dos últimas vueltas. Gabriela atacó con fiereza y sobrepasó a su compatriota, lo que luego le sirvió para adelantar en la penúltima vuelta y alcanzar el primer lugar, seguida de Timms, que la respaldó en todo momento de la exigente competencia.

En los 1000 metros sprint, Tascón también ocupó podio con medalla de plata, pese a que esta estuvo manchada por una vergonzosa decisión de los jueces. El colombiano, que inicialmente había alcanzado el oro, fue luego castigado con una reducción del ranking debido a “roces” con otro de los corredores.

Mientras tanto, y a pesar de ser descalificado durante la prueba de 1000 metros debido a roces con uno de sus compañeros (en la que también corrió su paisano Jhon Tascón), Juan Mantilla no se quedó con las ganas de ocupar podio por última vez y consiguió su segundo oro en competencia en la prueba de 10 000 metros eliminación.

Gabriela volvió a atacar como mejor lo sabe hacer en las eliminatorias de 10.000 metros, en la cual alcanzó la presea dorada. Patinó con destreza durante toda la carrera, dejando atrás a rivales de gran nivel, vuelta tras vuelta, y venciendo en el último sprint.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>?? Así fueron algunas de las emociones en la jornada de cierre en el patinaje de velocidad de <a href=”https://twitter.com/hashtag/TWG2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#TWG2025</a>.<br><br>María Fernanda Timms ganó el oro ?? en 1000 m velocidad, mientras que Gabriela Rueda se llevó oro ?? en 10.000 m eliminación y plata ?? en 1000 m velocidad.<a href=”https://twitter.com/hashtag/ColombiaEnTWG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ColombiaEnTWG</a> <a href=”https://t.co/IdkDHAH6C9”>pic.twitter.com/IdkDHAH6C9</a></p>— Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) <a href=”https://twitter.com/OlimpicoCol/status/1956446821754310712?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 15, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8”></script>

De esta manera, “La Gaviota” cerró su participación con tres oros y dos platas, y fue la máxima medallista entre sus compañeros.

En total, el patinaje le sumó a Colombia 14 medallas de las conseguidas hasta el momento. De estas 14, 7 fueron oros, 5 platas y 2 bronces.

Gracias al excelente rendimiento de los patinadores, la comitiva tricolor pasó de la casilla 16 a la casilla 7 en el medallero general, ubicándose entre los mejores países de esta edición.

Más de Juegos Mundiales: La Gaviota y Juan Mantilla: el camino de dos campeones que rodaron hasta el oro en Chengdú

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida