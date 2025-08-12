¿Cuántas razas de gatos hay en el mundo? Tica tiene el registro

El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

Manuel Afanador, padre de Valeria, niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá, hizo un angustioso llamado a quien tenga a su hija para que la devuelva, advirtiendo que es una menor indefensa y requiere cuidados especiales.