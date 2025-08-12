¿Cuántas razas de gatos hay en el mundo? Tica tiene el registro

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
El precio en este país puede cuadruplicarse por impuestos y permisos especiales, mientras que Colombia aparece en el tercer lugar dentro del podio mundial de los países más caros para adquirir y mantener un vehículo.
Para el congresista estadounidense, pero de origen colombiano, la muerte del senador y precandidato debe ser una “inspiración” para luchar por superar otros problemas como el narcotráfico y la corrupción.
Manuel Afanador, padre de Valeria, niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá, hizo un angustioso llamado a quien tenga a su hija para que la devuelva, advirtiendo que es una menor indefensa y requiere cuidados especiales.
Ganador de varios premios de cuentos y uno de novela, el paisa retrata las contradicciones de los escritores anónimos.
De momento, el paso será exclusivo para vehículos livianos y autobuses.
id