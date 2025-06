¡Más de 2.000 millones! Esto cuesta criar a un hijo hasta los 18 años en Colombia

Los cálculos a continuación son muy variables, pues dependiendo el estrato, edades, entre otros factores los valores pueden variar. Además, este costo se estima desde que nace el bebé, hasta los 18 años, que es cuando una persona legalmente se hace mayor de edad, no obstante, eso no quiere decir que ahí se detiene “el gasto”.

No obstante, los padres deben alistar más, porque hay otros costos que pueden variar por el tipo de colegio. “ En su inmensa mayoría son más costosos los del calendario B que el A. Pero, obviamente, son más caros los A privados que los A públicos”, agregó Peña.

Ahí tiene dos alternativas, la educación pública y privada, que en algunos casos es gratuita, hablando solo del servicio del colegio, pero que sí o sí tiene gastos inherentes, por ejemplo alimentación, transporte, entre otros, que aunque no tiene que adquirir ese servicio con la institución educativa , es un costo que tendrá que hacer bien sea por cuenta propia o con terceros.

Finalmente, l os costos de alimentación y servicios públicos pueden ser estimados con el mínimo de la línea de pobreza monetaria, según el Dane , una familia se considera en esta categoría si no logra ingresos mensuales que permitan costear gastos como vivienda, transporte, ropa o calzado.

Otro costo no menor es el de la salud, si bien los niños quedan como beneficiarios de los trabajadores formales, y se les hace el descuento como lo dicta la ley, con un aporte de 4% del salario, incluya el costo de la medicina prepagada , que lo sacará de más de un problema.

Redondeando y suponiendo que lo mínimo para subsanar los servicios básicos son $440.000, al año tendrá que destinar $5.280.000.

“Los hijos son costosos, no solo en recursos físicos sino sobre todo en tiempo. Mientras la carga del cuidado no se alivie para las mujeres y la sociedad sea más paritaria, ya no hay quien quiera aceptar el reto de ser completamente responsable de otro ser humano de por vida”, dijo la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Si bien el dinero no es lo más importante, no deja de ser un factor clave a la hora de tener hijos y lógicamente en proyectar una familia.

