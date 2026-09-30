Westcol compró un robot humanoide de $330 millones, lo que cuesta más de un apartamento VIS en Medellín

Como si se tratara de una escena de una película de ciencia ficción, en medio de un stream de Westcol apareció un robot humanoide de casi 1,73 metros de altura. La máquina, que el creador de contenido compró para preparar su participación en una de las batallas de su evento Stream Fighters 5, que tendrá como particularidad un enfrentamiento tecnológico y costó más de US$100.000, según contó el propio streamer paisa.
La cifra supera los $330 millones al convertirla a pesos colombianos y permite dimensionar el tamaño de la apuesta, pues el robot cuesta alrededor de 1,26 veces el valor máximo de un apartamento VIS en Medellín, cuyo tope para 2026 es de $262,6 millones cuando se aplican los 150 salarios mínimos establecidos para ciudades como Medellín.
El humanoide será una de las novedades de la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo de creadores de contenido que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. En esta ocasión, Westcol y el cantante urbano Blessd tendrán un enfrentamiento entre robots, una modalidad que se incorpora por primera vez al espectáculo.
Contexto: Stream Fighters 5: estas son las peleas y participantes del evento organizado por WestCol