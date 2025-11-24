Toyota presentó el bZ7, su sedán eléctrico más ambicioso, con una autonomía de 710 km, para plantarle cara a Tesla, ¿cuánto cuesta?

La presión competitiva en el mercado chino de vehículos eléctricos agudizada por el dominio de gigantes como BYD está obligando a los fabricantes tradicionales a acelerar su estrategia. Por eso, Toyota decidió mover una pieza clave. La marca japonesa, a través de su alianza con GAC, presentó en el Auto Guangzhou 2025 un modelo que busca reposicionarla en un segmento donde la innovación y los precios agresivos marcan la pauta.
El anuncio llegó meses después del debut del bZ3X, el SUV económico con el que GAC-Toyota sorprendió al mercado. Pero la compañía se guardó una jugada adicional, se trata un sedán eléctrico de mayor tamaño, desarrollado principalmente por el equipo de ingeniería que Toyota ha fortalecido en China, y que representa un paso decisivo en su estrategia local de electrificación.
Le puede interesar: Así es el boom de los carros eléctricos en Medellín: pasaron de venderse 4 a 10 cada día