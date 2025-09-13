Boletas desde US$ 60 hasta US$ 6.730 para un partido del Mundial: ¿Le alcanza? Este es el presupuesto que necesita para viajar

El sueño de todo aficionado al fútbol es cantar los goles de su selección nacional en una Copa del Mundo. Para los colombianos, ese anhelo volvió a convertirse en realidad tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026, una cita que será histórica por múltiples razones: por primera vez el torneo se disputará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), contará con 48 selecciones y ofrecerá un calendario de 104 partidos en 16 ciudades sede. La ilusión ya está en marcha. Desde Bogotá hasta Nueva York, desde Medellín hasta Ciudad de México, miles de hinchas hacen cuentas, calculan precios y ajustan presupuestos para vivir la fiesta más grande del fútbol. Pero la experiencia, aunque inolvidable, no será barata.
Precio de las boletas
La FIFA fijó un rango de precios que inicia en 60 dólares (unos $235.000 al cambio actual) para la fase de grupos.
De ahí en adelante, los costos suben considerablemente: octavos de final rondarían los 120 dólares, los cuartos hasta 200 dólares, las semifinales cerca de 400 dólares y la final en Nueva Jersey hasta 6.730 dólares (más de $26 millones).
Además, la FIFA habilitará modalidades VIP y paquetes especiales, con precios que parten desde 500 dólares y pueden llegar hasta 18.000 dólares para planes de lujo.