¡El dato! Conozca cuánto dinero ha gastado el jugador Dayro Moreno en tequila

El pesebre de Venecia tiene nueva inquilina: La Madre Laura se une a esta obra monumental

Podría decirse que por primera vez en la historia se van a cruzar en un mismo escenario la santa madre Laura Montoya, el Beato Jesús Aníbal Gómez, la Madremonte y hasta la temida Llorona.

Ese encuentro imposible solo ocurre en el tradicional pesebre costumbrista de Venecia, que el Guinness World Records reconoce como el más grande del mundo en su categoría: una obra única, sin otro ejemplar de su clase. Este mide 365 metros cuadrados y estará iluminado con 2.133 bombillos, una invención genuina que