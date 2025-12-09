Este es el dinero que podría recibir el DIM luego de clasificarse a Copa Libertadores

A pesar de que el Deportivo Independiente Medellín no pudo concretar su buen rendimiento durante gran parte del año con un título de Liga, gracias a la regularidad en el apertura y el clausura consiguió el derecho de jugar la Copa Libertadores.
Siendo el segundo de la reclasificación con 92 puntos, ya El Poderoso se aseguró junto al Deportes Tolima los dos cupos que da la reclasificación de la Liga BetPlay a los clubes colombianos para disputar la Conmebol Libertadores.
Los dirigidos por Alejandro Restrepo entrarían a disputar el certamen internacional a partir de la fase 2 en donde deberán superar dos llaves que serán definidas mediante sorteo para llegar a la fase de grupos del torneo continental.