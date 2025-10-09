Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista milmillonario

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en superar el umbral de riqueza de los 1.000 millones de dólares (856 millones de euros), según el Bloomberg Billionaires Index, después de la ampliación este verano del contrato del astro luso con el club saudí Al-Nassr.
A raíz de la firma del acuerdo, que superaría los 400 millones de dólares (342 millones de euros), el patrimonio neto de Ronaldo habría ascendido a 1.400 millones de dólares (1.199 millones de euros), convirtiéndose así en el primer futbolista identificado por el índice elaborado por Bloomberg en alcanzar la categoría de milmillonario.
La valoración de Bloomberg tiene en cuenta los ingresos profesionales (gana cerca de US$ 676 millones en Al-Nassr F. C.), como inversiones y acuerdos de patrocinio, ajustados a las tasas impositivas vigentes y al rendimiento del mercado, recordando que los ingresos saudíes están exentos de impuestos y, según se informa, el contrato de Cristiano Ronaldo incluiría otros beneficios como una participación accionarial en el club y acceso a un jet privado.