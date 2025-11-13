¿Cuánto gasta cada país en salud? Esto dijo la OCDE sobre Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una nueva edición del informe “Panorama de la Salud 2025”, que analiza en detalle cuánto invierten los países miembros y asociados en sus sistemas de salud, así como los principales retos que enfrentan en materia de acceso, calidad y resultados sanitarios. Según el reporte, en 2024 los países de la OCDE destinaron en promedio el 9,3 % de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en salud, un incremento frente a 2023, pero aún por debajo del máximo histórico del 9,6 % alcanzado durante 2020 y 2021, en plena pandemia. Estados Unidos se mantiene como el país que más recursos dirige a su sistema sanitario. El documento señala que esa nación “gastó considerablemente más que cualquier otro país (USD 14 885 por persona, ajustado por poder adquisitivo) en 2024, y también gastó la mayor proporción de su producto interno bruto en salud”.

En términos de PIB, la cifra asciende a 17,2 %, muy por encima del resto de economías evaluadas. Le siguen Alemania, Austria, Suiza, Francia y Suecia, países europeos donde la inversión se ubica entre el 11 % y el 12 % del PIB. Colombia aparece con un gasto de 8,1% del PIB. En la posición en el ranking ocupa el puesto 27 entre 39 países. Es decir, está por debajo del promedio de la OCDE (9,3%), y también por debajo de la mayoría de países europeos, pero por encima de México, Luxemburgo, Costa Rica, Hungría y Turquía, que son los que menos invierten.