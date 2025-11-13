¿Cuánto gasta cada país en salud? Esto dijo la OCDE sobre Colombia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una nueva edición del informe “Panorama de la Salud 2025”, que analiza en detalle cuánto invierten los países miembros y asociados en sus sistemas de salud, así como los principales retos que enfrentan en materia de acceso, calidad y resultados sanitarios.
Según el reporte, en 2024 los países de la OCDE destinaron en promedio el 9,3 % de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en salud, un incremento frente a 2023, pero aún por debajo del máximo histórico del 9,6 % alcanzado durante 2020 y 2021, en plena pandemia.
Estados Unidos se mantiene como el país que más recursos dirige a su sistema sanitario. El documento señala que esa nación “gastó considerablemente más que cualquier otro país (USD 14 885 por persona, ajustado por poder adquisitivo) en 2024, y también gastó la mayor proporción de su producto interno bruto en salud”.