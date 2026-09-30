Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Alcaldía de Yopal y Gobernación de Casanare ofrecen millonaria recompensa por asesinato de Jhon Jairo Torres, ¿de cuánto es?

Tras el asesinato del exalcalde de Yopal, las autoridades activaron una millonaria recompensa para avanzar en la investigación. Ya hay un menor de edad aprehendido y buscan al segundo sospechoso del ataque.

  • Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, fue asesinado en una finca ubicada en el corregimiento de Morichal, en Yopal. FOTO: Captura de pantalla, redes sociales.
    Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, fue asesinado en una finca ubicada en el corregimiento de Morichal, en Yopal. FOTO: Captura de pantalla, redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 minutos
bookmark

Tras el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, las autoridades anunciaron una recompensa de $80 millones por información que permita esclarecer el crimen y ubicar a todos los responsables. El dinero sería aportado por la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare.

Del monto total, $30 millones serán entregados por la Alcaldía de Yopal y $50 millones por la Gobernación de Casanare.

La recompensa busca incentivar la colaboración de la ciudadanía mientras avanzan las investigaciones por el ataque sicarial ocurrido en una finca de Torres, en el corregimiento de Morichal.

La reacción de la fuerza pública permitió además la aprehensión de uno de los sospechosos. Se trata de un joven de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío. Durante el procedimiento también fueron incautados un revólver y la motocicleta que habría sido utilizada para huir del lugar. Las autoridades continúan la búsqueda del segundo individuo que habría participado en el ataque.

Lea más: Revelan video del ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’ en Yopal

Según explicó el secretario de Gobierno de Yopal, John Fredy González, en Blu Radio, el menor no sería oriundo de Casanare y habría llegado desde otra región para participar en los hechos. “Efectivamente, no es de aquí de nuestro departamento, de nuestra región. Vienen de afuera a cometer netamente pues estos hechos delincuenciales”, dijo el funcionario.

“Lo primero, manifestar el rechazo contundente frente al homicidio el día de ayer. Estábamos en Consejo de Seguridad en ese momento que fuimos advertidos frente al hecho, lo cual permitió en cabeza del alcalde Marco Tulio Ruiz articular con la fuerza pública de manera inmediata un plan candado”, señaló González.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo reserva las hipótesis sobre el móvil del asesinato.

Entre las versiones que están siendo verificadas se encuentran posibles extorsiones, eventuales nexos con la estructura ‘La Cordillera’ y llamadas que habrían sido realizadas desde la cárcel de Cómbita. Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido establecida públicamente como causa del crimen.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De cuánto es la recompensa por información sobre el asesinato de Jhon Jairo Torres?
La recompensa es de $80 millones para obtener información que permita esclarecer el asesinato del exalcalde de Yopal y ubicar a los responsables. La Alcaldía de Yopal aporta $30 millones y la Gobernación de Casanare, $50 millones.
¿Qué se sabe del asesinato de Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal?
Jhon Jairo Torres fue asesinado en su finca, en el corregimiento de Morichal, Yopal. Un joven de 17 años fue aprehendido y se busca a un segundo sospechoso. Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis sobre el móvil.
¿Cómo entregar información sobre los responsables del asesinato de Jhon Jairo Torres?
Las autoridades de Yopal habilitaron una recompensa de $80 millones para incentivar información que ayude a esclarecer el homicidio. Los detalles sobre los canales específicos para entregar datos deben ser confirmados por las autoridades competentes.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form