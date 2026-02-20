Decreto transitorio sugiere que el mínimo subiría 13,6% sin el componente de salario vital

El aumento del 23% del salario mínimo ratificado por el Gobierno Nacional en el decreto transitorio se compone de un 9,4% por salario vital. Eso quiere decir que equivale al 40% de los $327.905 que completan un salario base de $1.750.905 ($2 millones con auxilio de transporte).
La situación genera un debate ya que el Consejo de Estado ordenó que para este decreto se debía “atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos (...) en la Ley 278 de 1996”, es decir, lo que históricamente se ha utilizado para subir los salarios mínimos, como inflación y productividad.
