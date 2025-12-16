Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

La primera fecha de plazo para fijar el incremento del salario mínimo en Colombia se cumplió sin sorpresas: centrales obreras y gremios empresariales no lograron solventar las notables diferencias en sus propuestas para fijar el incremento salarial. Y es que las posiciones se mantuvieron distantes, pues las centrales obreras apuntan a un 16% de ajuste, mientras el sector empresarial puso sobre la mesa una propuesta de 7,21%. Y si bien todavía restan unas cuantas jornadas de reuniones extraordinarias, la cuestión es que los sindicatos no están dispuestos a concertar una cifra inferior a un 10%, mientras que las empresas dejaron claro que no aceptarán una cifra de dos dígitos, pues sería irresponsable.

Petro se reunió anoche con Antonio Sanguino

Ante esa falta de acuerdos en la mesa de concertación, el presidente Gustavo Petro habría tomado la decisión de convocar de manera extraordinaria al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con el fin de definir el ajuste que regirá para el próximo año. Entérese: Andi y Colfecar rechazan ataques al transporte y alertan por impacto del paro armado en las vías del país La determinación del jefe de Estado se conoció luego de que, durante la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Militares en la Escuela General Santander, anunciara que este mismo día dejará establecido el incremento que tendrán los trabajadores en su salario mínimo. De acuerdo con lo que se presume, esta reunión prioritaria con el ministro de Trabajo habría llevado al mandatario a aplazar el consejo de ministros que estaba programado para ese lunes 15 de diciembre, en medio de la expectativa que genera la definición del ajuste salarial.

No obstante, hay que decir que por ahora estos cálculos no son más que algunos escenarios posibles que carecen de certeza. Y el incremento oficial solo se conocerá de boca del ministro del Trabajo o del propio jefe de Estado.

¿En cuánto quedará el salario mínimo en Colombia?

Los analistas sugieren que, tras no lograr concretarse un consenso entre empresas y trabajadores, quedó claro que el incremento tiene piso: será una cifra de dos dígitos, es decir, 10%. En ese orden, el Gobierno podría decretar un incremento del 10%, una cifra intermedia entre la exigencia de los sindicatos y la posición empresarial. Así las cosas, si el salario mínimo subiera un 10%, la cifra que se sumaría al salario actual de 1.423.500 pesos sería de 142.350 pesos. El salario pasaría a ser 1.565.850 pesos sin auxilio de transporte. Le puede gustar: ¡No hubo acuerdo! Salario mínimo sigue sin consenso entre empresarios y sindicatos Ahora, se debe tener claro que Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, ya han expuesto en diversas oportunidades la propuesta de subir 11% esa remuneración. Con un incremento del 11%, el salario aumentaría en 156.585 pesos. Así, el nuevo salario mínimo quedaría en 1.580.085 pesos sin auxilio de transporte para 2026. Por último, si el Gobierno decidiera darle la razón a los sindicatos laborales, el ajuste sería del 16%, equivalente a 227.760 pesos, por lo que el sueldo escalaría a 1.651.260 pesos (sin auxilio de transporte).

¿Hasta cuándo hay plazo para definir el salario mínimo?