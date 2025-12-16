Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

La primera fecha de plazo para fijar el incremento del salario mínimo en Colombia se cumplió sin sorpresas: centrales obreras y gremios empresariales no lograron solventar las notables diferencias en sus propuestas para fijar el incremento salarial.
Y es que las posiciones se mantuvieron distantes, pues las centrales obreras apuntan a un 16% de ajuste, mientras el sector empresarial puso sobre la mesa una propuesta de 7,21%. Y si bien todavía restan unas cuantas jornadas de reuniones extraordinarias, la cuestión es que los sindicatos no están dispuestos a concertar una cifra inferior a un 10%, mientras que las empresas dejaron claro que no aceptarán una cifra de dos dígitos, pues sería irresponsable.