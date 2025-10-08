Boletas para ver a Colombia en el Mundial serían más caras de lo esperado, ¿por qué?

La FIFA dio apertura oficial a la primera ventana de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026, el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Los precios han recibido quejas por la gran diferencia con el pasado mundial.
En esta primera etapa se estima que se pusieron a disposición del público alrededor de un millón de entradas, cuyos precios varían ampliamente según la sede y la categoría del asiento.
Los precios de esta primera ronda no serán definitivos, ya que en México se aplicará un esquema de precios “variables” y en Estados Unidos uno “dinámico”.
La venta incluye boletos para el público general y opciones de Hospitality, además de cuatro categorías de asientos: CAT1, CAT2, CAT3 y CAT4, siendo la primera la más costosa y la última la más económica.