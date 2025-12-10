En Antioquia hay más de 8.700 artistas y gestores culturales

Así lo reveló la Caracterización del Sector Cultural de Antioquia, una iniciativa realizada por la Promotora Cultural, que este miércoles dio a conocer sus principales conclusiones. En total, la organización identificó 8.792 agentes culturales –entre músicos, bailarines, escritores y gestores culturales, entre otros–en 125 municipios de las nueve subregiones del departamento.
“La caracterización hace parte de nuestra línea de gestión del conocimiento: construimos información que nos permita a nosotros y al sector cultural tomar decisiones”, explicó Lina Botero, directora de la Promotora.
La iniciativa, que comenzó en 2022 y concluyó en diciembre de 2024, tuvo como objetivo conocer a fondo quiénes son y en qué contextos desarrollan su labor las personas que hacen parte del sector cultural en Antioquia. Para ello, durante los dos años de trabajo se encuestó a personas y organizaciones del gremio, con el fin de colectar información sobre la expresión artística a la que se dedican, sus condiciones laborales y sus niveles educativos.
En el proceso participaron 7.147 personas y 1.645 organizaciones culturales. Uno de los principales hallazgos es que Antioquia es tierra de músicos: la música es la expresión artística a la que más se dedican los actores culturales del departamento (1.937). La danza, los oficios y saberes patrimoniales y el teatro aparecen como las otras prácticas más frecuentes en las distintas subregiones.