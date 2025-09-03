Van cuatro embolsados en Antioquia, la macabra modalidad que migró del Valle de Aburrá

Un cuerpo embolsado a un costado de la vía que conecta los municipios de Tarso y Jericó generó alertas en el Suroeste antioqueño por una modalidad poco común en esa subregión. Después de 120 casos ocurridos en el Valle de Aburrá en esta década, este macabro tipo de asesinato estaría incursionando otros territorios del departamento.
Nada más en el último mes y medio se han encontrado cuatro cuerpos o partes de los mismos dentro de envolturas en municipios por fuera del área metropolitana. Los tres casos mencionados ocurrieron en medio de la disputa que sostienen en el Oriente el Clan del Golfo y la banda El Mesa, según dijeron las autoridades.