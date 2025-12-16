Katherine Tapia, mejor arquera del año en Brasil, salió campeona con Palmeiras junto a otras tres colombianas

Palmeiras, que ha apostado por talento colombiano para reforzar su nómina, logró el título del Campeonato Paulista Femenino tras vencer a Corinthians.

El tetracampeonato del Palmeiras contó con el protagonismo de cuatro colombianas, la arquera de la Selección Colombia Katherine Tapia y la volante Yoreli Rincón quienes son bicampeonas, junto a Greicy Landázuri y Ana María Guzmán, quienes llegaron en 2025 a reforzar el equipo.

Además, la arquera Tapia, quien pasó por Atlético Nacional, fue elegida también como la mejor guardameta del Campeonato Paulista Femenino, siendo la única colombiana en el once ideal del año en Brasil.