Katherine Tapia, mejor arquera del año en Brasil, salió campeona con Palmeiras junto a otras tres colombianas

Yoreli Rincón, Greicy Landázuri, Ana María Guzmán y Katherine Tapia con Palmeiras vencieron al Corinthians de Gisela Robledo.

    Palmeiras se coronó tetracampeón del Campeonato Paulista Femenino con cuatro colombianas en su nómina siendo protagonistas. FOTO TOMADA X@PaulistaoFem
Luz Élida Molina Marín
hace 44 minutos
Palmeiras, que ha apostado por talento colombiano para reforzar su nómina, logró el título del Campeonato Paulista Femenino tras vencer a Corinthians.

El tetracampeonato del Palmeiras contó con el protagonismo de cuatro colombianas, la arquera de la Selección Colombia Katherine Tapia y la volante Yoreli Rincón quienes son bicampeonas, junto a Greicy Landázuri y Ana María Guzmán, quienes llegaron en 2025 a reforzar el equipo.

Además, la arquera Tapia, quien pasó por Atlético Nacional, fue elegida también como la mejor guardameta del Campeonato Paulista Femenino, siendo la única colombiana en el once ideal del año en Brasil.

Palmeiras alcanza así su tetracampeonato, ya que el título del 2025 se suma a los alcanzados en las ediciones de 2001, 2022 y 2024, consolidándose como una de las potencias del fútbol femenino brasileño.

En la temporada 2025, el club también conquistó la Copa de Brasil y la Brasil Ladies Cup, con las cuatro colombianas como piezas clave en la obtención de estos trofeos.

Para el título del Campeonato Paulista Femenino Palmeiras firmó una serie con amplia diferencia ya que en el duelo como local propinó un 5-1 a Corinthias, y como visitante cayó 1-0 para en el global quedarse con la corona.

Palmeiras barrió en el equipo ideal del Campeonato Paulista Femenino con ocho jugadoras entre las once elegidas como las mejores del año, entre ellas, la arquera colombiana, Katherine Tapia, que es una de las nacionales nominadas en The Best como la guardameta del año.

