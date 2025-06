Sin tanto papeleo: los cuatro empleos más fáciles de encontrar en Suiza

Lo cierto es que Suiza es un destino que cada vez cobra mayor popularidad por la calidad de vida y la alta remuneración a ciertos trabajos. Un video de la tiktoker española Ana María Lasso explica los cuatro trabajos más “fáciles” de conseguir en ese país. Incluso, en algunos no sería necesario hablar alemán, uno de los idiomas que se hablan en ese país, además de francés, italiano y romanche en algunos lugares; y por supuesto inglés, que se habla en muchos países así no sea el idioma oficial.

Los colombianos no necesitamos de visa para viajar a Suiza en viajes cortos de 90 días en un periodo de seis meses. Sin embargo, para instancias más largas se debe solicitar la Visa Nacional (D). En ese país, particularmente, conceden visas según el cantón que vendría a ser en Colombia los departamentos. Al ser un gobierno federal, cada uno tiene sus propias autoridades migratorias.

Segundo, la construcción y la limpieza . “Son empleos que no requieren papeleo complicado, algo muy útil para quienes acaban de llegar”, dijo la española.

Tercero, el cuidado de los niños, ya que son varias las familias suizas que requieren de ayuda en el hogar. Este tipo de empleos se ofrecen en otros países pues dan buena retribución económica. “Muchas familias en Suiza necesitan ayuda y existen miles de plataformas para registrarse como niñera”, dijo la influencer.

Cuatro, el cuidado de animales. “Puedes cuidar perros, gatos o incluso tortugas. Si te gustan los animales, trabajarás con gusto (...) En Suiza, como es un país tan internacional, muchas veces con inglés puedes trabajar de lo tuyo”.

Además, en el perfil de Lasso se ven consejos para las entrevistas de trabajo y trucos: “Hay muchos turistas y personas que no hablan alemán. No les importa tanto que no hables alemán. Aun así, yo te recomiendo que siempre digas que estás aprendiendo”, dijo.