Las cuatro víctimas de la masacre en La Unión al parecer provenían de Bello

La Policía encontró los cuerpos sin vida de tres hombres y una mujer en zona rural del municipio.

  • Foto panorámica del parque principal de La Unión, Antioquia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Policía Antioquia informó que en zona rural del municipio de La Unión, vereda San Juan, a unos 40 minutos del casco urbano, fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro personas (tres hombres y una mujer), quienes al momento no han sido identificadas.

De manera inmediata, unidades de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan los actos urgentes e investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este hecho.

Las autoridades informaron que de forma paralela se dispuso un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia.

“La Policía Nacional rechaza de manera enfática este tipo de actos violentos que atentan contra la vida, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la tranquilidad de las comunidades en el oriente antioqueño”, concluyeron en un comunicado preliminar.

Ofrecen recompensa por responsables de la masacre

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras conocer el hecho anunció el ofrecimiento de una recompensa de $100 millones, por información que permita capturar a los responsables.

“Le hemos pedido a las autoridades iniciar el trabajo operativo e investigativo para dar con el paradero de los responsables. Se presume que estas personas venían del municipio de Bello”, expresó el mandatario en un mensaje en la red social X.

Confió en la colaboración ciudadana para evitar que casos como el acontecido en La Unión vuelvan a suceder y en especial para dar captura a los responsables.

