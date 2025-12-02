El semestre pasado fue la ruda, ahora, los hinchas del DIM se aferran a camándulas y calculadoras para que el rojo sea finalista

No tener ningún triunfo en cuatro fechas disputadas, en las que además tan solo ha sumado dos puntos tienen al DIM dependiendo de una serie de combinaciones matemáticas para ser finalista. El Poderoso necesita un milagro. El cuadrangular A que es liderado por Junior con 8 puntos y que tiene la mejor opción de ser finalista, cuenta también con Atlético Nacional y América con cinco puntos –aún con opciones de clasificar–, y finaliza con el DIM, último con dos puntos y pendiente de una combinación de resultados que le permitan llegar a la final.

Basicamente lo que el DIM necesita es que ningún equipo supere los 8 puntos, ya que esa es la cifra máxima a la que podrían llegar los dirigidos por Alejandro Restrepoc, que tienen la ventaja deportiva y por ello, serían los clasificados a la final. Medellín necesita que Junior, que tiene 8 puntos, pierda los siguientes duelos ante América en el Metropolitano y como visitante ante El Poderoso en la última fecha. Así mismo, necesita que América y Atlético Nacional ganen un partido y pierdan el otro para no superar la barrera de los 8 puntos, es decir que América le gané a Junior el jueves en el Metropolitano y que pierda en casa ante los verdes en la última fecha.