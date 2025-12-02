El semestre pasado fue la ruda, ahora, los hinchas del DIM se aferran a camándulas y calculadoras para que el rojo sea finalista

No tener ningún triunfo en cuatro fechas disputadas, en las que además tan solo ha sumado dos puntos tienen al DIM dependiendo de una serie de combinaciones matemáticas para ser finalista. El Poderoso necesita un milagro.
El cuadrangular A que es liderado por Junior con 8 puntos y que tiene la mejor opción de ser finalista, cuenta también con Atlético Nacional y América con cinco puntos –aún con opciones de clasificar–, y finaliza con el DIM, último con dos puntos y pendiente de una combinación de resultados que le permitan llegar a la final.