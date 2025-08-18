x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Hallan cuerpo de un hombre con signos de tortura en zona rural de Salgar, Antioquia

El cadáver fue encontrado en el río San Juan, en la vereda La Chuchita. La víctima, aún sin identificar, presentaba heridas de bala y arma cortopunzante, además de tener las manos atadas.

  • El cuerpo fue remitido a Medicina Legal en Medellín para su identificación y análisis forenses. Imagen de archivo.
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de un hombre que fue hallado sin vida en la zona rural del municipio de Salgar, suroeste de Antioquia.

El hallazgo ocurrió en la vereda La Chuchita, a unos 40 minutos del casco urbano, donde habitantes reportaron la presencia de un cuerpo en el río San Juan. Al llegar al sitio, unidades del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de la comunidad, confirmaron que se trataba de un hombre con múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego y cortopunzante, además de tener las manos atadas con una cuerda.

El cadáver fue trasladado a la morgue municipal y posteriormente remitido a Medicina Legal en Medellín, donde se adelantarán los análisis forenses para establecer la identidad de la víctima y aportar elementos clave a la investigación.

De acuerdo con los primeros reportes judiciales, el cuerpo no presentaba un estado avanzado de descomposición, lo que indicaría que el crimen ocurrió recientemente.

La Policía y la Fiscalía trabajan de manera conjunta en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y determinar si el hecho tiene relación con actividades criminales en la región.

