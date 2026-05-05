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Cuestionan cambio en manual de funciones en Supersalud que hizo Quintero, ¿contrató un arquitecto?

La denuncia se dio tras conocerse que se habría modificado el manual de funciones de la entidad, lo que facilitó la contratación de un asesor sin experiencia en el sector.

  • El nombramiento del exalcalde de Medellín como superintendente de salud ha estado lleno de cuestionamientos. Foto: Colprensa/ redes sociales
    El nombramiento del exalcalde de Medellín como superintendente de salud ha estado lleno de cuestionamientos. Foto: Colprensa/ redes sociales
El Colombiano
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hace 58 minutos
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Tras la cuestionada llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud en las últimas semanas, sigue aumentando la controversia que genera su figura en la entidad. Esto, porque en las últimas horas surgieron cuestionamientos por la modificación del manual de funciones de la entidad, que habría permitido la contratación de un asesor sin formación en el sector salud.

Según una denuncia difundida por el senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) en su cuenta de X (antes Tiwtter), el cambio se habría realizado para vincular a un arquitecto como asesor del despacho, con un salario cercano a los 14 millones de pesos mensuales.

“Recién llegado modificó el manual de funciones de Supersalud para contratar a un arquitecto (...) como asesor del despacho por $14 M al mes”, señaló Forero.

Forero escribió cuestionando directamente al exalcalde de Medellín: “@QuinteroCalle empezó a hacer de las suyas. Recién llegado, modificó el manual de funciones de @Supersalud para contratar a un arquitecto —¿quién será?— como asesor del despacho por $14 M al mes”.

Además, puso en duda por qué se habría tomado esta decisión y se preguntó si “¿Para suplir su falta de conocimiento en salud se asesorará con un arquitecto?”.

El fondo de la discusión recae, sobre todo, en la contratación de un perfil que no tendría experiencia en el campo de la salud. Especialmente porque Quintero llega en un momento crítico para el sistema, en el que varias EPS intervenidas por el Gobierno se encuentran en medio de cuestionamientos por el incremento en las quejas por demoras en la entrega de medicamentos y en los procedimientos médicos.

Radican otra demanda para tumbar el nombramiento de Quintero

El día de ayer Forero tomó una medida determinante para revocar el nombramiento del exalcalde de Medellín.

Para lograr esto, el senador electo radicó una demanda de nulidad electoral contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional nombró a Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud.

La acción, radicada ante el Consejo de Estado, sostiene que Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo, al considerar que su formación académica y su experiencia profesional no se ajustan a las funciones establecidas para la Superintendencia Nacional de Salud.

En el mismo trámite, Forero solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Sin embargo, esta no es la única acción legal que se ha tomado para “tumbar” a Quintero como superintendente de salud.

El pasado 27 de abril fue radicada una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con el objetivo de cuestionar su designación en esta entidad.

En ese recurso, los demandantes señalaron que el nombramiento podría afectar derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público y la adecuada prestación del servicio de salud. La demanda fue presentada por tres ciudadanos, quienes indicaron que la controversia se origina en el decreto mediante el cual la Presidencia de la República oficializó su llegada al cargo.

Según los accionantes, y también como señala la de Forero, Daniel Quintero Calle no cumpliría con los requisitos exigidos para dirigir la entidad, al considerar que su perfil no se ajusta a las condiciones establecidas para ese cargo.

Lea también: Dar plata a pacientes no resolverá crisis de medicamentos como propone Quintero: “Un acto más de su populismo”, dicen expertos

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