La cueva de los colores, el destino turístico colombiano que une conservación y bienestar

Mientras camina, don Mario Botache recuerda que donde ahora crecen achapos, palmas y yarumos, hace unos años solo quedaba el rastro que dejaron las sierras después de haber echado al suelo 40 hectáreas de selva. Estos senderos estrechos, pero bien definidos, son asunto reciente: por la Reserva Ecoturística Las Palmas, que en ese entonces ni siquiera existía como reserva, no pasaban turistas, sino ganado. Tampoco él recorría su tierra haciendo de guía como lo hace hoy en día, sino como ganadero.
Fue hace 17 años que la familia Botache Galindo llegó a la vereda San Cristóbal Alto, en Florencia, Caquetá, justo en el piedemonte andino-amazónico. Quizás por eso, uno de los primeros pensamientos de Gilmar Botache, el hijo mayor de don Mario y actual guía de la reserva, fue que estar allí se sentía como entrar en las profundidades de la selva. “Todo esto, de aquí para abajo, era puro bosque. A la casa, al pie de la casa había como unos veinte árboles de guayaba, y eso eran guacamayas volando, loros... mejor dicho, había muchos animales. Y yo dije: ‘No, pues mi papá se metió en la selva profunda’”, cuenta.
Pero en cuestión de meses los árboles fueron a dar al suelo, y lo que antes era monte quedó pelado, como recuerda Gilmar, para meter las más de 100 cabezas de ganado que don Mario alcanzó a criar allí. Este caso no es aislado. Caquetá es uno de los departamentos más deforestados de Colombia: según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, en 2023 ocupó el primer lugar a nivel nacional y el año pasado el segundo. La ganadería es una de sus principales actividades económicas y, al mismo tiempo, una de las mayores causas del impacto ambiental. Se calcula que hoy en Caquetá hay entre 1,5 y 2 millones de hectáreas destinadas a la cría de ganado, lo que degrada el suelo, incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y, como en este caso, arrasa con el bosque aumentando la deforestación.