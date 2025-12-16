Nicolás Maduro lanzó este lunes una advertencia al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, a quien pidió no “meterse” con los migrantes venezolanos que residen en ese país. El mensaje se da en medio de las críticas del líder chileno a la migración irregular, uno de los ejes centrales de su discurso político.
Durante su programa televisivo Con Maduro+, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el gobernante venezolano calificó a Kast de “pinochetista convicto y confeso” y le advirtió que evite cualquier acción contra ciudadanos venezolanos en Chile. “Cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, expresó Maduro, quien insistió en que los migrantes tienen derechos que deben ser garantizados por la Constitución chilena.