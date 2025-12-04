x

El sector de la cultura genera 90.000 empleos en Medellín

Medellín Cómo Vamos reveló que las cifras de asistencia a eventos culturales durante 2025 superaron las de los años prepandemia.

  • El sector cultural de la capital antioqueña ha crecido en los últimos años. También se ha incrementado la asistencia de la gente a los eventos culturales. FOTO Juan Antonio Sánchez
    El sector cultural de la capital antioqueña ha crecido en los últimos años. También se ha incrementado la asistencia de la gente a los eventos culturales. FOTO Juan Antonio Sánchez
El Colombiano
El Colombiano
hace 40 minutos
bookmark

El sector cultural de Medellín emplea actualmente a más de 90.000 personas, según datos presentados por Medellín Cómo Vamos en los documentos Informe de calidad de vida 2025 y Encuesta de percepción ciudadana. La información, recolectada a partir de cifras de empleo y formación, muestra que la cultura y la economía creativa representan entre el 4 % y el 5 % de los ocupados en la ciudad.

Siga leyendo: Detrás de la leyenda de Débora Arango: Víctor Cabezas publicó un libro sobre la pintora antioqueña

Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos, explica que el ejercicio parte de dos grandes fuentes: datos objetivos sobre empleo y educación en actividades culturales, y la Encuesta de percepción ciudadana, que capta hábitos, asistencia y valoraciones de los habitantes frente a la oferta cultural. Con estos insumos, el programa buscó aproximarse a un modelo de cuenta satélite del sector cultural y creativo, herramienta que permite medir el aporte económico real de una actividad a la ciudad.

La primera parte del análisis consistió en identificar cuántas personas están ocupadas en actividades asociadas a los campos de la cultura y la creatividad. Para ello se revisaron todas las categorías que, a nivel nacional, integran la cuenta satélite de cultura —existente solo para Bogotá y para el país como un agregado general— y se replicó la metodología para el caso de Medellín. Allí se incluyen los sectores de artes escénicas, música, audiovisual, diseño, multimedia y desarrollo de software vinculado a la creación. Esta revisión permitió estimar que la ciudad cuenta con una considerable población que trabaja en los asuntos de la cultura. Además. La informalidad en estos terrenos, según Ospina, está por debajo del promedio del resto de ocupaciones en la economía local.

El estudio también incorporó el análisis de la oferta educativa relacionada con estos campos. Medellín y Antioquia concentran una amplia variedad de programas de formación cultural, lo que sugiere una base de talento en crecimiento. Este panorama, señala Ospina, permite observar “el poder económico del sector y su expansión dentro de la economía”.

La encuesta de percepción ciudadana añadió una dimensión social a los datos económicos. Las cifras muestran un aumento significativo en la asistencia a actividades culturales durante el último año. Aunque antes de la pandemia Medellín tenía niveles de participación más altos que los registrados en el periodo de recuperación, en 2025 se superaron esos valores prepandemia. Según Ospina, el aumento promedio en la asistencia a distintos eventos culturales fue del 67 %, con alzas de entre 10 y 15 puntos porcentuales en actividades específicas. Solo las ferias presentaron un comportamiento diferente, sin incrementos destacados.

En total, entre el 77 % y el 90 % de los ciudadanos reportaron haber asistido al menos a una actividad cultural reciente. Además, el 94 % considera que el arte y la cultura son muy importantes para la ciudad, y el 65 % manifiesta satisfacción con la oferta disponible. Para Medellín Cómo Vamos, la combinación entre participación creciente y valoración positiva permite concluir que existe una demanda sostenida y una oferta capaz de responder a ella.

Lea aquí: Museo Santa Clara exhibe obra censurada de Débora Arango a 20 años de su muerte

Uno de los hallazgos del informe es que el aumento en la asistencia se concentró especialmente en los estratos bajos. Para la directora, esta variación sugiere una democratización del acceso: más personas están pudiendo asistir gracias a una combinación de factores, entre ellos las actividades gratuitas que hicieron parte de la reciente Temporada Cultural, financiada por privados a través de la Promotora Cultural. También mencionó el trabajo de las cajas de compensación en estos menesteres. Según Ospina, esta oferta permitió ampliar las posibilidades de ocio, entretenimiento y aprendizaje para distintos grupos de población.

El informe también analiza la relación entre cultura y turismo. En los empleos generados por actividades turísticas, Medellín registra actualmente una participación proporcional mayor que Bogotá, según los datos incluidos en el estudio. Aunque en el campo estrictamente cultural Bogotá continúa por encima, Medellín se acerca cada vez más y presenta un crecimiento sostenido tanto en turismo como en actividades creativas.

