Tras el título de Junior, así quedaron los cupos de Colombia a la Libertadores y la Sudamericana

Junior de Barranquilla volvió a tocar la gloria. El conjunto tiburón se consagró campeón de la Liga BetPlay-2. Con su título, quedaron completamente definidos los ocho clubes que representarán al país en los torneos Conmebol del año entrante, entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Finalmente, los ocho equipos clasificados por Colombia son Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Atlético Bucaramanga.