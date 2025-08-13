x

Tiendas de bajo costo como D1, Ísimo y Ara generan más empleos formales en municipios, revela estudio

Un estudio del Banco de la República revela que las tiendas de bajo costo han aumentado empleo y formalidad en municipios intermedios de Colombia.

  Según el informe, es que el modelo de bajo costo no solo cambió los hábitos de compra de millones de colombianos, sino que también dejó huella en la estructura económica de decenas de municipios intermedios. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
bookmark

Las tiendas de bajo costo, conocidas como hard-discount, han transformado el panorama comercial colombiano en menos de una década.

Marcas como D1, Ara, Ísimo y Justo & Bueno (esta última en su momento) adoptaron un modelo de operación ágil: locales más grandes que una tienda de barrio, pero más pequeños que un supermercado tradicional, surtido limitado —en su mayoría marca propia— y precios considerablemente más bajos.

Este formato no solo ha competido con los supermercados tradicionales, sino que también se ha instalado en el corazón de barrios y municipios donde antes no había grandes superficies.

Siga leyendo: Tiendas de bajo costo son las preferidas por los colombianos para mercar, según estudio

Aunque el estudio del Banco de la República evidencia un balance positivo, la expansión de estas cadenas sigue generando debate. Para algunos comerciantes, su llegada significa competencia dura; para otros, una oportunidad de encadenarse a un nuevo canal de venta.
El impacto en empleo y formalidad de las tiendas de bajo costo

Un documento de trabajo del Banco de la República, elaborado por los investigadores Lukas Delgado-Prieto, Andrea Otero-Cortés, y Andrés Calderón, analizó con datos y métodos econométricos cómo la llegada de estas tiendas impacta el empleo y la actividad económica en municipios intermedios.

El estudio muestra que cinco años después de la apertura de la primera tienda de bajo costo en un municipio, la tasa de empleo local aumenta, en promedio, 4 puntos porcentuales”, señala el informe.

Los resultados indican que este efecto positivo no solo se concentra en empleo total, sino también en el empleo formal y en mayores ingresos por impuestos locales.

No encontramos efectos negativos claros sobre el empleo informal, donde suelen estar los tenderos de barrio”, precisa el documento.

La investigación destaca que el impacto no se limita a los nuevos puestos en las tiendas. “Hay evidencia de que los beneficios se concentran en los sectores agrícola y manufacturero, que crecen para abastecer la demanda de las cadenas”, afirman los autores.

Este encadenamiento productivo explica por qué los efectos se mantienen en el tiempo. Los productores locales encuentran en estas cadenas un comprador estable y con capacidad de distribuir su mercancía a nivel nacional.

El análisis de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) muestra que la mejora en el empleo no es inmediata. “El aumento es paulatino y se hace estadísticamente significativo tras tres años de la llegada de la tienda”, explica el estudio.

A partir de ese punto, la diferencia con municipios sin presencia de este formato es clara: más empleo, más formalidad y mayor recaudo tributario.

Además: Tiendas Ara se quedará con 73 supermercados Colsubsidio, ¿en dónde se ubican estas tiendas?

