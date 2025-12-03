Daddy Yankee los grabó quemando pólvora en Medellín y ahora la Policía los busca

Las autoridades de Medellín están tras la pista de los ocupantes de un apartamento en el sector de El Poblado que fueron captados quemando pólvora durante la alborada.
La situación quedó en evidencia por cuenta de una publicación realizada por el cantante de reguetón Daddy Yankee, que se difundió ampliamente a través de internet.
En un breve video, uno de los pioneros puertorriqueños del reguetón mostró con curiosidad cómo vivió la bienvenida a la Navidad en la capital antioqueña.