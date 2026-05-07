16 años después de “Waka Waka”, Shakira volverá a hacer la canción oficial del Mundial

Desde el emblemático Estadio Maracaná, la cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales “Dai Dai”, la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lanzamiento está previsto para el próximo 14 de mayo y ya comienza a generar gran expectativa a nivel mundial.
El anuncio, acompañado del mensaje “¡Estamos listos!”, ha encendido las redes sociales, donde fanáticos del fútbol y la música celebran el regreso de la artista a un proyecto vinculado al torneo más importante del mundo.
La publicación también incluye la participación del artista Burna Boy, lo que anticipa una colaboración de alcance global para la próxima cita mundialista. Este es el avance que publicó la artista: