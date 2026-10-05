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Damnificados del terremoto siguen esperando ayudas: Procuraduría pide respuestas a la UNGRD

Tras recorrer Risaralda, Quindío y Caldas, el Ministerio Público encontró familias que quedaron por fuera del registro, viviendas cuyos daños no han podido actualizarse y recursos que todavía no llegan a todos los afectados.

  • Procuraduría pide a la UNGRD reabrir registro de damnificados del terremoto del 10 de agosto. Foto: Manuel Saldarriaga
    Procuraduría pide a la UNGRD reabrir registro de damnificados del terremoto del 10 de agosto. Foto: Manuel Saldarriaga
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Casi dos meses después del terremoto del 10 de agosto, la atención de las familias damnificadas todavía enfrenta varios obstáculos. La Procuraduría General de la Nación advirtió que hay afectados que no aparecen en los registros oficiales, viviendas cuyos daños no han podido ser actualizados y auxilios económicos que aún no han llegado a quienes los necesitan.

La alerta surgió después de las visitas realizadas por la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial a los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, tres de las zonas afectadas por el sismo. Durante estos recorridos, funcionarios de la entidad escucharon a alcaldes y gobernadores para conocer cómo avanza la atención y cuáles son las principales dificultades que siguen encontrando las autoridades locales.

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Uno de los problemas señalados está relacionado con el Registro Único de Damnificados (RUD). De acuerdo con la información recopilada por la Procuraduría, el cierre de este registro dejó por fuera a familias afectadas por el terremoto, situación que golpea especialmente a quienes viven en zonas de ruralidad dispersa y en territorios étnicos.

La dificultad está relacionada con el momento en que se cerró el registro. Según los mandatarios consultados durante las visitas, el RUD dejó de recibir información el 4 de septiembre, cuando todavía no habían concluido todas las evaluaciones técnicas de las viviendas.

Las réplicas del terremoto complicaron la evaluación de las viviendas

Desde el terremoto, se han presentado más de 1.300 sismos asociados, algunos de los cuales han agravado los daños en las viviendas y generado nuevas afectaciones después de las primeras evaluaciones. El problema es que, según la Procuraduría, las plataformas utilizadas para registrar y hacer seguimiento a la emergencia no permiten actualizar de manera adecuada el estado de los inmuebles ni incorporar los nuevos daños ocasionados por las réplicas.

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La Procuraduría también recogió las dificultades que enfrentan los municipios para continuar con las labores técnicas. Las autoridades territoriales reportaron falta de ingenieros estructurales y de maquinaria amarilla para realizar evaluaciones, avanzar en demoliciones cuando sean necesarias y retirar los escombros que permanecen en las zonas.

Damnificados del terremoto siguen esperando los auxilios económicos prometidos

A los problemas de registro y evaluación se suma la entrega de los recursos destinados a las familias damnificadas. Las autoridades territoriales señalaron que los auxilios económicos todavía no han llegado a todas las familias y que la distribución de estos recursos entre los municipios afectados no ha sido homogénea.

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La Procuraduría, pidió una respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad a la que hizo un llamado para garantizar que la atención llegue a las personas afectadas en todos los municipios donde se reportaron daños.

El Ministerio Público pidió que se establezcan reglas claras para la entrega de las ayudas y que se agilice el desembolso de los auxilios económicos que ya fueron asignados.

Ante las dificultades encontradas, también a solicitó adoptar medidas que permitan corregir los problemas detectados en el proceso de atención. Una de las principales solicitudes es abrir de manera extraordinaria y condicionada el Registro Único de Damnificados para permitir que las familias afectadas que quedaron por fuera puedan ser incorporadas.

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La entidad también pidió reabrir o permitir ajustes en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), de manera que las autoridades puedan actualizar la clasificación de las viviendas e incorporar las afectaciones que aparecieron o empeoraron.

Otro de los llamados fue coordinar el apoyo de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla para que los municipios puedan avanzar en las labores que todavía están pendientes, así como garantizar que la respuesta a la emergencia tenga un enfoque diferencial que permita atender las condiciones específicas de estas poblaciones.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas réplicas se han registrado después del terremoto del 10 de agosto?
Las autoridades territoriales reportaron más de 1.300 sismos asociados, algunos de los cuales han agravado los daños en las viviendas. La noticia no precisa cuántos de esos movimientos fueron réplicas que provocaron nuevas afectaciones.
¿Qué pidió la Procuraduría a la UNGRD para atender a los damnificados?
La Procuraduría pidió reabrir de manera extraordinaria y condicionada el RUD y permitir ajustes en la EDAN, actualizar los daños ocasionados por las réplicas, agilizar los auxilios económicos, establecer reglas para su entrega y coordinar apoyo de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla.
¿Cuántas réplicas se han registrado después del terremoto del 10 de agosto?
Las autoridades territoriales reportaron más de 1.300 sismos asociados, algunos de los cuales han agravado los daños en las viviendas. La noticia no precisa cuántos de esos movimientos fueron réplicas que provocaron nuevas afectaciones.
¿Qué pidió la Procuraduría a la UNGRD para atender a los damnificados?
La Procuraduría pidió reabrir de manera extraordinaria y condicionada el RUD y permitir ajustes en la EDAN, actualizar los daños ocasionados por las réplicas, agilizar los auxilios económicos, establecer reglas para su entrega y coordinar apoyo de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla.
¿Cuántas réplicas se han registrado después del terremoto del 10 de agosto?
Las autoridades territoriales reportaron más de 1.300 sismos asociados, algunos de los cuales han agravado los daños en las viviendas. La noticia no precisa cuántos de esos movimientos fueron réplicas que provocaron nuevas afectaciones.
¿Qué pidió la Procuraduría a la UNGRD para atender a los damnificados?
La Procuraduría pidió reabrir de manera extraordinaria y condicionada el RUD y permitir ajustes en la EDAN, actualizar los daños ocasionados por las réplicas, agilizar los auxilios económicos, establecer reglas para su entrega y coordinar apoyo de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla.
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