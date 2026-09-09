El Dane cancela sus ruedas de prensa por directiva de la Presidencia de la República

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) está estudiando si la directiva de Presidencia que restringe las declaraciones de funcionarios a los medios también aplica a la entidad, luego de que esta semana fuera cancelada, 30 minutos antes de su realización, la rueda de prensa en la que se presentarían los resultados de inflación de agosto. Lo que se conoce es que el director del Dane, Ricardo Valencia, estaría analizando el marco legal de divulgación estadística para pronunciarse oficialmente sobre la situación. Le puede interesar: Ricardo Valencia es el nuevo director del Dane: ¿quién es y cuáles son sus principales retos?

¿Por qué ocurrió dicha medida?

La cancelación ocurrió en medio de la directiva impartida por Presidencia a los ministerios para que sus funcionarios no entreguen declaraciones a los medios sin autorización del Gobierno. Sin embargo, el punto que ahora está bajo revisión es si esa instrucción puede extenderse al Dane y limitar una de sus funciones centrales: la divulgación pública de las estadísticas oficiales. La próxima presentación que podría quedar en el centro de esta discusión es la correspondiente al mercado laboral de agosto. Por ahora, dentro de la entidad se analiza si existe un sustento legal para continuar realizando estas ruedas de prensa, pese a la directiva del Ejecutivo. Lea más: Inflación se aceleró a 6,24% en agosto, pero el dato para Medellín es mayor: 7,07%

El Dane no ha encontrado irregularidades

La controversia adquiere especial relevancia por la naturaleza del Dane. Aunque se trata de un departamento administrativo que hace parte del Gobierno, su actividad estadística está sometida a reglas específicas destinadas a garantizar la independencia técnica y la producción y divulgación de información oficial. El propio director Valencia ya había generado atención en su primera rueda de prensa al frente de la entidad, cuando presentó los resultados del mercado laboral de julio y aseguró que no se había encontrado evidencia de manipulación de los datos del DANE durante la administración anterior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, la discusión no está cerrada. El DANE sigue publicando sus indicadores oficiales, pero está definiendo si podrá mantener el mecanismo habitual de ruedas de prensa y qué alcance tiene frente a la entidad la directiva impartida.