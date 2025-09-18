x

Economía colombiana creció 4,3% en julio: sector público y comercio salvaron el mes

En el séptimo mes del año, las actividades terciarias, que agrupan servicios, comercio y sector público, tuvieron el mayor crecimiento, con 5,55%.

  En el séptimo mes del año, las actividades terciarias, que agrupan servicios, comercio y sector público, tuvieron el mayor crecimiento, con 5,55%. Foto: El Colombiano
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 58 minutos
La economía colombiana creció 4,33% en julio, en comparación con el mismo mes de 2024, ubicándose en 129,66 puntos frente a los 124,28 de un año atrás.

Así lo arrojó el más reciente Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el Dane, según el cual, en lo corrido de 2025 (enero-julio) la economía creció 2,70% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que en igual lapso de 2024 el crecimiento fue de 1,44%.

Por sectores económicos, las actividades primarias (agricultura y minería) retrocedieron 1,62% versus julio de 2024; las secundarias (industria manufacturera y construcción) crecieron 4,32%; mientras las terciarias (comercio, transporte, salud, educación, entretenimiento y administración pública) ajustaron el mayor crecimiento, con 5,55%.

Noticia en desarrollo...

