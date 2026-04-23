41% tiene casa propia y crecen los hogares de una sola persona en Antioquia, así viven los paisas según el Dane

La más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 2025, presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), arroja una radiografía detallada sobre cómo ha evolucionado el bienestar de los colombianos.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, aseguró que estos resultados permiten ir más allá de la medición de pobreza multidimensional y entender nuevas dinámicas en los hogares.
Para los habitantes de Antioquia, los datos son alentadores en dimensiones clave como la educación, la seguridad y la salud, ubicando al departamento por encima de la media nacional en varios indicadores críticos.
Además, según el Dane, los datos para el departamento revelan cambios importantes en la forma en que habitan los antioqueños y en cómo están estructuradas sus familias en la actualidad.