Daniel Briceño renuncia al Concejo de Bogotá y oficializa su salto a la Cámara: “Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”

Daniel Briceño renunció al Concejo de Bogotá para promover y encabezar la lista de su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático. En la misiva, dirigida a este organismo, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en la labor de ejercer control político y por contribuir a generar avances significativos para la capital colombiana.
“Por medio de la presente, y de manera respetuosa, presento mi renuncia irrevocable al cargo de concejal de Bogotá, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025”, se lee en el documento.