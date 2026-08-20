Tras orden de arresto, Daniel Briceño se retractó de denuncia contra Gloria Cuartas: “no tuvo nada que ver”

El representante a la Cámara Daniel Briceño hizo una aclaración sobre una denuncia que presentó en julio del año pasado relacionada con millonarios gastos en logística dentro de la Unidad para las Víctimas. El congresista aseguró que, aunque mantiene los cuestionamientos sobre la contratación que denunció en su momento, la entonces directora de la entidad, Gloria Cuartas, no tuvo participación en esos procesos. Según explicó Briceño (Centro Democrático) su denuncia se centró en el uso de recursos públicos para actividades logísticas mientras persistían problemas de atención a comunidades vulnerables, entre ellas la población indígena emberá asentada en Bogotá. “Yo cuestionaba el papel de la Unidad para las Víctimas aun cuando no se había atendido con suficiencia la situación de la población emberá en Bogotá, más específicamente en el sector de Salitre”, señaló el representante.

El congresista recordó que en diferentes publicaciones expuso presuntos gastos por más de 250.000 millones de pesos en actividades de logística, eventos y otros servicios. “La Unidad para las Víctimas, en vez de estar atendiendo a las comunidades como la emberá, estaba dedicada a gastar más de 250 mil millones de pesos en logística, eventos, chivas y demás, asunto que demostré”, afirmó. No obstante, Briceño indicó que dentro de esa denuncia mencionó el nombre de Gloria Cuartas, quien estuvo al frente de la entidad durante aproximadamente tres meses, por lo que consideró necesario hacer una precisión pública.

“La señora Gloria Cuartas no tuvo nada que ver con la contratación, la millonaria logística y además los eventos macrorregionales que yo denunciaba en su momento se hicieron mucho antes de que la señora Gloria Cuartas llegara a ese puesto”, sostuvo. En ese sentido, el representante (que en el momento de la denuncia era concejal de Bogotá) aseguró que la exdirectora no participó en la planeación, contratación ni ejecución de los eventos cuestionados. “Aunque se hicieron los gastos en logística y aunque los eventos macrorregionales que denuncié existieron efectivamente, la señora Gloria Cuartas no estuvo y no fue ella la que los contrató, ni la que los produjo ni quien los ordenó”, enfatizó. Briceño concluyó señalando que la aclaración busca precisar responsabilidades frente a los hechos denunciados, sin modificar los cuestionamientos que mantiene sobre la contratación de servicios logísticos en la Unidad para las Víctimas. “Esa era la aclaración que tenía que hacer sobre la millonaria contratación en temas logísticos en la Unidad para las Víctimas que hice en julio del año pasado”, concluyó.

¿Iba a ir a la cárcel?

Estas declaraciones las publicó Briceño justamente horas después de que se confirmara que el Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ratificó, en segunda instancia, la orden de un día de arresto contra el congresista por desacato, tras incumplir una orden de retractación relacionada con sus señalamientos contra Gloria Cuartas. El origen de la disputa se remonta a mayo de 2025, cuando Briceño señaló a Cuartas por el supuesto gasto millonario. “Señora Gloria Cuartas: La Unidad para las Víctimas, entidad que usted dirige, ha DERROCHADO en los últimos 2 años $127.867.636.435 en buses, tarimas, chivas, refrigerios, eventos y politiquería”, escribió en ese momento. Luego, en agosto señaló que eran 250.000 millones de pesos los que se habían gastado en “politiquería”. Luego, en octubre habló al respecto: “Dije que la Unidad de Víctimas se había gastado $250.000 millones en cosas que no tenían que ver con las víctimas (...) aquí va mi rectificación”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Entonces, Briceño dijo que el gasto no era de $250.000 millones, sino de más de $300.000 millones. “Es decir, me equivoqué al poner una suma inferior del gasto en la Unidad de Víctimas, lo cual aclaro en este momento, es decir, fue mucha más plata”. Los apoderados de la exfuncionaria cuestionaron esa cifra y sostuvieron ante la justicia que la información difundida era inexacta. Lea también: ¿Daniel Briceño irá a la cárcel? Juzgado confirma orden de arresto por desacato

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