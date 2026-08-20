Tras orden de arresto, Daniel Briceño se retractó de denuncia contra Gloria Cuartas: “no tuvo nada que ver”

El representante a la Cámara Daniel Briceño hizo una aclaración sobre una denuncia que presentó en julio del año pasado relacionada con millonarios gastos en logística dentro de la Unidad para las Víctimas. El congresista aseguró que, aunque mantiene los cuestionamientos sobre la contratación que denunció en su momento, la entonces directora de la entidad, Gloria Cuartas, no tuvo participación en esos procesos.
Según explicó Briceño (Centro Democrático) su denuncia se centró en el uso de recursos públicos para actividades logísticas mientras persistían problemas de atención a comunidades vulnerables, entre ellas la población indígena emberá asentada en Bogotá.
“Yo cuestionaba el papel de la Unidad para las Víctimas aun cuando no se había atendido con suficiencia la situación de la población emberá en Bogotá, más específicamente en el sector de Salitre”, señaló el representante.