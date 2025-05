“Yo me ganaba dos mínimos”: ¿Qué hizo Daniel Muñoz con el primer salario que recibió como futbolista?

El talento de Muñoz se ha visto compensado con buenas oportunidades en lo deportivo. Sin embargo, cuando era joven, parecía que las cosas no iban a llegar a buen puerto para Daniel en el fútbol. En el Podcast La Máquina, publicado en YouTube, el futbolista habló sobre lo difícil que fue para él llegar al balompié profesional.

Por eso, cuando tenía 16 años aceptó la propuesta de ir a probarse a México. Estuvo en Atlante y Cruz Azul. En el equipo de Ciudad de México gustó mucho su juego. Sin embargo, no logró concretarse el negocio porque era menor de edad. Algo parecido ocurrió cuando fue a España y Brasil. En Colombia, además, él se sentía descartado.

El lateral derecho, que estuvo en el seleccionado colombiano finalista de la Copa América en 2024, contó que en su época como juvenil nunca recibió un llamado a la Selección Antioquia. Además, relató que para él era difícil ver que los compañeros con los que inició el proceso formativo en Arco Zaragoza, que después pasaron al Envigado F.C., estaban cerca de ser profesionales y él no.

“Me acuerdo que el primer sueldo me lo gané en Águilas Doradas. Tenía 21 años. Era una persona adulta en el fútbol. Esa vez me llegaron como entre 400 o 500.000 pesos. Yo me ganaba en ese entonces dos salarios mínimos. Repartí la plata entre las deudas que tenía y darle una parte a mamá. Fue una retribución para mi madre. Eso fue algo que tenía en mi cabeza. Le dije que era poco, pero con el tiempo aumentaría la cuota”, aseguró el futbolista.