Prográmese: Debuts de Daniel Muñoz y clásicos de los colombianos este fin de semana en las ligas del mundo

Con el cierre del mercado de pases en las principales ligas europeas, los clubes del Viejo Continente consolidaron sus planteles para afrontar la temporada 2026-27. En estas nóminas destacan varios futbolistas colombianos, quienes verán acción este fin de semana.

El lateral derecho antioqueño Daniel Muñoz debutará hoy con su nuevo equipo, el Nottingham Forest. Las ‘Águilas’ recibirán en The City Ground al Tottenham, uno de los rivales clásicos de su anterior club, el Crystal Palace.

Muñoz fue una solicitud expresa del entrenador austriaco Oliver Glasner, quien lo dirigió las dos últimas temporadas: “Queríamos añadir calidad y mentalidad al grupo, y en Daniel Muñoz tenemos ambas cosas. Jugó el Mundial de Norteamérica con Colombia, es muy fiable y su mentalidad es increíble”, afirmó el estratega.

El partido frente a los Spurs está programado para las 9:00 a. m. (hora de Colombia), con transmisión en directo de Disney+.

Otro que podría estrenarse este sábado es el mediocampista Richard Ríos. El paisa, oriundo de Vegachí, ya entrenó con el Al-Ittihad y perfila su presencia en la formación titular para esta tarde (1:00 p.m.) ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. El encuentro se podrá ver por SomosFox en YouTube.

Juegan Díaz, Suárez y los Durán

Entre los referentes de la Selección Colombia, Luis Díaz visitará la ciudad de Gelsenkirchen con el Bayern Múnich para afrontar un clásico del fútbol alemán ante el Schalke 04. El balón rodará a las 11:30 a.m. y habrá transmisión de ESPN y Disney+.

Más tarde, a las 2:30 p. m., el goleador samario Luis Javier Suárez estará presente en el duelo de la liga portuguesa entre Sporting de Lisboa y Nacional Madeira, televisado por DirecTV.

En esa misma competición, el atacante del Benfica Jhon Jader Durán será alternativa para el conjunto lisboeta a las 12:00 del día frente al Marítimo (transmite DirecTV).

Por su parte, Camilo Durán —quien acumula 6 goles en sus primeros 7 partidos con el Celtic— jugará a las 2:00 p. m. ante el St. Mirren.

En España, el chocoano Yaser Asprilla actuará a las 9:15 a. m. con el Girona. El rival será el Sporting Gijón.

En la Liga de Rusia, el delantero Jhon Córdoba estará a las 6:00 a.m. con el Krasnodar frente a Krylia. En ese mismo torneo, el defensor Kevin Andrade y el volante de marca Wilmar Barrios verán acción a las 8:30 a. m. con el Zenit ante el CSKA de Moscú.

En Italia, Duván Zapata aguarda minutos en la visita del Torino a la Fiorentina (8:00 a. m., por Disney+).

Lucumí disputará un clásico

Tras un sólido estreno en Serie A de Italia el pasado sábado con la Juventus, el defensor central Jhon Janer Lucumí disputará su primer clásico como bianconero cuando el club de Turín reciba al Milan, este domingo a la 1:45 p. m. (transmite ESPN y Disney+).

Finalmente, a las 6:00 a.m., el volante Jhon Elmer Solís —elegido como el mejor jugador del Birmingham en el último mes— se enfrentará con su club al Wolverhampton, donde milita el también canterano de Atlético Nacional, Yerson Mosquera, otra figura surgida del Urabá antioqueño.

Una agenda cargada de emociones donde la legión colombiana en Europa buscará consolidarse, sumar minutos y dejar su huella en los torneos más competitivos del planeta que están en las primeras de cambio.