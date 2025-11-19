El gesto de Daniel Muñoz: salió de la concentración de la Selección para asistir al funeral de un amigo en Bello

La repentina salida de Daniel Muñoz de la concentración de la Selección Colombia en los Estados Unidos, justo antes del juego ante Australia, sorprendió a la opinión pública, que inicialmente recibió la noticia sin detalles oficiales sobre los motivos.

Sin embargo, horas después, se reveló la razón profundamente personal y conmovedora del lateral derecho del Crystal Palace para viajar de urgencia a su tierra natal en Antioquia.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se limitó a informar el pasado domingo que Muñoz abandonaba la concentración por “motivos personales de fuerza mayor”, la verdad salió a la luz gracias a videos que circularon rápidamente en redes sociales.

En las imágenes, el futbolista fue visto en el municipio de Bello, participando en una ceremonia fúnebre este martes 18 de noviembre.

Muñoz estaba cargando el ataúd de un allegado muy cercano, identificado por fuentes extraoficiales como uno de sus mejores amigos de infancia, Sebastián Ríos.

Ríos habría fallecido por una pancreatitis, de acuerdo con la revista Semana.

“Era ese ser humano, humilde, feliz, desinteresado aún yo siendo entre paréntesis, quizás lo que soy nos conocimos desde cero cuando no teníamos nada y a día de hoy seguimos conservando esa linda amistad que nos llevó a vivir momentos felices”, dijo Muñoz en el funeral.

Este doloroso evento personal fue el motivo para que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, le concediera un permiso especial para ausentarse.