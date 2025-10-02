x

Video | Daniel Muñoz hace historia con el primer gol europeo del Crystal Palace

El lateral colombiano Daniel Muñoz firmó una página dorada con el Crystal Palace: marcó el primer gol en competencias europeas de toda la historia del club.

  • Daniel Muñoz festejando su gol con el Crystal Palace en la Conference League. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 37 minutos
En el fútbol, hay momentos que trascienden la estadística y se convierten en capítulos eternos de la memoria colectiva de un club. Eso acaba de suceder en Europa, y el protagonista es un colombiano: Daniel Muñoz. El lateral derecho, que vive un presente extraordinario con el Crystal Palace, fue el encargado de abrir el camino de la victoria frente al Dinamo en la UEFA Conference League, pero su gol no fue uno más. Con su cabezazo al minuto 30, Muñoz se convirtió en el primer jugador en la historia del Palace al marcar en una competición europea oficial, excluyendo los partidos de Play Offs. Y, lo que enorgullece aún más, ese primer grito europeo del club lleva acento paisa.

La acción que quedará inmortalizada se gestó con determinación y confianza, cualidades que caracterizan al lateral de la Selección Colombia. Muñoz apareció en el área rival como un delantero nato y, tras un centro preciso, conectó un frentazo impecable a la esquina superior. El portero rival quedó estático, sin reacción posible, mientras la pelota se colaba para desatar la euforia de los hinchas visitantes y la emoción de una plantilla que cada vez cree más en su capacidad de competir en Europa.

Ese tanto abrió la senda del triunfo que más tarde sellaría Nketiah con el 2-0 definitivo. Una victoria histórica que no solo coloca al Crystal Palace en un lugar de privilegio en la competición, sino que también eleva la figura de Muñoz como uno de los jugadores más influyentes de su escuadra.

Lo del colombiano no es casualidad. Su temporada 2025 ha sido simplemente espectacular: ninguna otra defensa de la Premier League ha participado en más goles en todas las competiciones. Las cifras hablan por sí solas: 5 goles y 6 asistencias, un registro que refleja su capacidad para ser mucho más que un lateral defensivo, consolidándose como un arma ofensiva determinante.

La trascendencia de este hito va más allá de la victoria. En Selhurst Park, los hinchas celebran no solo el pase de ronda o el triunfo internacional, sino el haber encontrado en Muñoz a un líder silencioso, trabajador incansable y hombre capaz de dejar huella en las páginas doradas del club. Nadie podrá quitarle jamás ese título honorífico: ser el autor del primer gol europeo de toda la historia del Crystal Palace.

Para Colombia también es motivo de orgullo. En una época en la que el fútbol cafetero sigue entregando talentos a las mejores ligas del mundo, ver a un defensor anotar y trascender en Inglaterra confirma la huella que dejan los jugadores del país en cada rincón del planeta.

Daniel Muñoz, con ese cabezazo, no solo aseguró tres puntos vitales. También se aseguró un lugar imborrable en la historia de un club que, desde hoy, tiene un gol europeo con acento colombiano.

