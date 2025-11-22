Video | Daniel Muñoz anotó golazo en Inglaterra y lo dedicó a amigo fallecido: “siempre en nuestros corazones”

No hay nada más universal que el dolor por la muerte de alguien cercano, porque toca a todos, sin distinción alguna. Tampoco hay, por estos días, un antioqueño más universal que Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace inglés que, cada que puede, recuerda sus raíces. Este sábado, en la victoria 0-2 de su equipo contra el Wolverhampton de Jhon Arias y Yerson Mosquera, Muñoz encarnó ambas cosas.
Cuando celebró el gol que anotó al minuto 63 del partido, con el que se abrió el marcador, le pidió distancia a sus compañeros para hacer una celebración íntima. Mientras corría hacia una de las esquinas del estadio Molineux, señaló el cielo para dedicarle el gol al amigo del barrio de Bello donde creció que falleció la semana pasada y por el que, para ir a su entierro, pidió ser desconvocado de la Selección Colombia.