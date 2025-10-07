¿Por qué Daniel Muñoz es considerado el mejor lateral de la Liga de Inglaterra? Le contamos su secreto

Visto desde cerca, parece no tener la velocidad y potencia que muestra dentro de la cancha. Salvo por la espalda ancha, en la que lleva tatuado un guerrero que arrodillado sostiene un escudo que lo protege de unas flechas, Daniel Muñoz no da la sensación de poseer la fuerza que se le ve en los partidos del Crystal Palace y la Selección. Por un lado, porque es de contextura delgada. Del otro, debido a que vestido de civil no se le ven los músculos marcados de las piernas que, con su bajo porcentaje de grasa corporal, hacen que su aceleración al emprender una carrera sea alta.



Además, fuera de la cancha es tan sencillo que parece ser tímido. Habla despacio, como midiendo las palabras. Algunas veces encorva la espalda, cual si se quisiera esconderse, y es muy noble. Hace pocos meses, en la tienda de un centro comercial de El Poblado, así se mostró saludando a los niños que se le acercaban.

En los partidos, por el contrario, demuestra una determinación, un coraje que solo se ve en los tigres y Muñoz es la encarnación del de Amalfi, municipio de Antioquia donde nació. En las canchas del mundo demuestra la velocidad, potencia y fuerza, que afuera parece no tener.

¿Daniel Muñoz es el mejor lateral del fútbol de Inglaterra?

Daniel Muñoz “tiene calle”. Creció en un barrio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Ahí forjó el carácter y la determinación que lo caracterizan como futbolista y que llevaron a que, desde enero del 2024, cuando llegó al Crystal Palace inglés, llamara la atención en la mejor liga del mundo. Ya está cerca de completar dos años con ese club. En el equipo londinense ha disputado 74 partidos. En ellos suma ocho goles y 13 asistencias. Las cifras son “impresionantes” si se tiene en cuenta que Muñoz no es atacante, sino lateral y que, lo mismo que cumple una labor ofensiva, tiene la responsabilidad de defender.

Sin embargo, durante esta temporada, donde suma una anotación en Liga Premier y otra en la Conference League (hizo el primer gol de su equipo en la historia de un torneo internacional), Muñoz ha tenido una función más de carrilero por derecha, que de lateral, con lo que se ha proyectado más hacia el ataque. En esa función, como lo hemos visto en la Selección Colombia, siempre se destaca. Por eso, en Inglaterra varias personas han dicho que es el mejor lateral de la Liga Premier. El último que lo manifestó fue el exfutbolista Jamie Carragher, quien aseveró en Sky Sports que “Muñoz, que juega en uno de los equipos de la Premier que utiliza carrileros en el torneo, es para mí el mejor lateral derecho de la competencia”, aseguró.

¿Cuál es el valor de Daniel Muñoz en el Crystal Palace de Inglaterra?

Gracias a sus buenas presentaciones con el Crystal Palace durante la temporada pasada, Muñoz empezó a ser considerado para llegar a varios clubes grandes de Europa. En algún momento sonó para jugar en el Real Madrid, cuando se lesionó Daniel Carvajal.

Después se dijo que podía ser quien reemplazara a Trent Alexander-Arnold en el Liverpool inglés. Por eso, el Palace extendió en Semana Santa de este año su contrato hasta mediados del 2028, pensando en una futura venta. La cláusula del antioqueño de 29 años, valorado en 25 millones de euros, podría rondar los 30 millones. Ese es el precio que tendrá que pagar el club que se quiera quedar con los servicios del jugador potente, veloz, que cuando está de civi da la sensación de ser “un mortal más”.



