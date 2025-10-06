“Daniel Muñoz es el mejor lateral de la Premier League”: el inglés Jamie Carragher llenó de elogios al colombiano por su nivel

El carril derecho de la Premier League tiene un nuevo dueño indiscutible, y viste los colores del Crystal Palace. Daniel Muñoz ha trascendido la etiqueta de “lateral” para convertirse en un jugador esencial en el esquema ofensivo de su equipo y una auténtica revelación en Inglaterra.
Con dos títulos conquistados en menos de año y medio, el colombiano no solo es inamovible, sino que su proyección en ataque se ha consolidado como una de las fórmulas más exitosas del club para marcar la diferencia y ganar los partidos.
