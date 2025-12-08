Daniel Muñoz no fue el futbolista arrestado en Londres: ¿de quién se trató?

Lo que inicialmente fue un rumor que involucraba al futbolista colombiano en Londres quedó completamente desmentido este lunes festivo. El jugador arrestado en la madrugada del sábado en la capital inglesa no fue Daniel Muñoz, sino el delantero inglés Iván Toney. El incidente, que se registró en un concurrido bar del moderno barrio de Soho, involucró al futbolista de 29 años y una supuesta agresión a un aficionado. Toney, estrella que fue transferida el año pasado al club saudí Al-Ahli por £40 millones, fue capturado en video mientras era escoltado fuera del local esposado.

Según el diario The Sun, el problema estalló cuando un fanático se acercó a Toney, presuntamente intentando agarrar al delantero para tomarse una selfie. Un testigo que se encontraba en el lugar relató al medio británico lo sucedido: “Él [Toney] pasó junto a la mesa de un grupo de chicos. Uno de ellos lo reconoció y dijo: ‘Oh, es Iván Toney’, y trató de rodearle el cuello con las manos para tomarse una foto con él. Entonces Toney dijo: ‘Quítate, quítate’ y terminó dándole un cabezazo a uno de los chicos”. El testigo añadió que la presunta víctima quedó con “sangre brotando del puente de su nariz”. Además, sugirió que el exjugador del Brentford pudo haberse sentido amenazado por el grupo, considerando su estatus de “superestrella” y la ostentación de joyas y un reloj costoso.