En el Petronio Álvarez de Cali abuchearon otra vez a Daniel Quintero: “fuera, ladrón”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, fue recibido con silbidos y gritos de desaprobación en el Festival Petronio Álvarez, en Cali. La escena no fue aislada y coincide con otros momentos de reproche que ha protagonizado recientemente, pues desde hace semanas el político antioqueño viene enfrentando reacciones adversas en diferentes escenarios públicos, tanto en Colombia como en el exterior. Este fin de semana, durante el Festival Petronio Álvarez en Cali, Quintero volvió a vivir un episodio de rechazo ciudadano. Su llegada, que pretendía mostrar cercanía con la región Pacífica y reforzar su precandidatura presidencial, terminó opacada por una oleada de abucheos y silbidos del público. El reproche ciudadano quedó registrado en videos que circularon rápidamente en redes sociales, intensificando el debate sobre la imagen del exalcalde en el camino hacia la contienda electoral de 2026.

En las últimas semanas, Quintero ha sido blanco de expresiones de inconformidad en diversos espacios. En junio, la Convención Bancaria de Asobancaria en Cartagena fue escenario de un recibimiento igualmente hostil. Antes incluso de que comenzara su intervención, los asistentes lo recibieron con rechiflas. La tensión se explicó en parte por las investigaciones judiciales en curso y por la polémica alrededor del caso Aguas Vivas.

Algo similar ocurrió en el Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la ANDI. Allí, varios precandidatos presidenciales expusieron sus propuestas en un diálogo moderado por Juan Roberto Vargas. Quintero, quien no estaba en la lista de invitados, apareció en el escenario. Extendió una bandera de Palestina como acto de protesta política, pero su gesto fue respondido con gritos de “fuera, fuera” y fuertes calificativos de “bandido” y “ladrón”. La escena culminó con Quintero bajando del escenario mientras el abucheo se intensificaba, en medio de la sorpresa de Claudia López, Roy Barreras, María Fernanda Cabal, Enrique Peñalosa y otros precandidatos que observaban desde la tarima. Puede leer: Daniel Quintero es declarado persona no grata en Perú por acto instigador en la isla Santa Rosa El intento de proyectar una imagen de firmeza nacionalista también le ha generado problemas fuera del país. La semana pasada, Quintero viajó a la isla Santa Rosa de Yavarí, territorio en disputa entre Colombia y Perú, donde izó la bandera colombiana como gesto simbólico. La acción, interpretada como un acto de campaña más que de soberanía, despertó la reacción inmediata de las autoridades peruanas.