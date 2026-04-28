Los mensajes ofreciéndole supuestas coimas a Quintero, ¿puro show?

El nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, desató revuelo en redes sociales y en la opinión pública tras revelar un supuesto mensaje de alguien que habría intentado sobornarlo. Con ese episodio se proyectó como un baluarte de la lucha anticorrupción, pese a que, tras su paso por la Alcaldía de Medellín, en la Fiscalía General de la Nación reposan más de 50 imputaciones por presuntos casos de corrupción durante su administración, en los que también ha sido mencionado. “Hoy denuncié ante la opinión pública, en Fiscalía y en medio de la alocución presidencial, cómo un individuo me intentó sobornar para gestionar el pago de facturas. Sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad”, dijo en un trino en el que adjuntó una foto del supuesto mensaje. Y remató: “Conmigo esto se acabó”. Lea también: Petro quitará licencia a EPS “más malas”: ¿Cuáles son las consecuencias? En el texto se lee: “Te escribo porque mis tíos tienen la IPS más grande en salud mental en Latinoamérica. Nos gustaría conversar contigo; hemos tenido problemas con los pagos y estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”.

En plena alocución, el presidente Gustavo Petro se refirió al supuesto mensaje. Mientras este era proyectado en una pantalla, el mandatario aprovechó para advertir que les quitaría la licencia de funcionamiento a las EPS que considerara “las peores”. “Este mundo se acaba”, dijo mostrando el mensaje. Y añadió: “Se quita licencia de salud a los peores. Si las EPS se vuelven gestoras, dejan de hacer trámites. ADRES dirige directamente sin conducción de EPS, y por eso podemos garantizar mejoría en los trámites”.

Los influenciadores que apoyan al Gobierno le hicieron eco a Quintero

Justo después de que Daniel Quintero publicara su video en redes sociales, comenzaron a reaccionar varios influenciadores afines al gobierno de Gustavo Petro, celebrando su postura, lo que ha despertado sospechas sobre una posible estrategia de posicionamiento, similar a las que han marcado el estilo del cuestionado exalcalde. Entre ellos, María José Gómez, quien afirmó: “Aplaudo que Daniel Quintero marque una línea desde ya como nuevo superintendente: no venderse, no callar y no permitir que se repitan las mismas prácticas de siempre, vengan de donde vengan”. ¿Se referirá a las mismas prácticas que hoy dejan a más de 50 funcionarios imputados? Y agregó: “La salud se defiende, no se negocia y dejará de ser el botín de los poderosos”. También se pronunció el influenciador Físico Impuro, quien históricamente ha defendido a Petro y a Quintero:

Los shows que han caracterizado a Quintero

Daniel Quintero ha sido un funcionario que suele figurar más por sus escándalos o por su “show” que por sus logros. Esa línea viene desde sus primeras incursiones políticas. Cuando fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, decidió lanzarse de un puente como acto de campaña mientras decía: “Bogotá, me lanzo por ustedes”.