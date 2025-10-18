En la “venta” de Afinia que hizo Daniel Quintero también estaban Emilio Tapia y Jorge Carrillo, dice testigo estrella

El país ya sabía de la existencia del testigo estrella que contó a la Fiscalía los detalles de cómo el entonces alcalde Daniel Quintero habría “vendido” Afinia por 8 millones de dólares. El negocio consistía en que Quintero entregaba el manejo de la filial de EPM –encargada de la energía en cinco departamentos del Caribe– y los “compradores” –William Ortega y su hijo Sebastián, según el testigo estrella– podían disponer de una contratación de 10 billones de pesos.
Lo nuevo ahora es que la revista Semana publicó la declaración del testigo estrella del caso, la cual ratifica varias de las denuncias ya publicadas por EL COLOMBIANO en el caso Afinia, pero añade nuevos y reveladores detalles.