Daniel Quintero en la mira de Estados Unidos

El precandidato presidencial Daniel Quintero entró en controversia internacional tras ofrecer su visa en solidaridad con el presidente Petro, lo que generó la dura reacción de altos funcionarios de EE. UU., incluido el subsecretario Christopher Landau y el senador Bernie Moreno. Paralelamente, el alcalde Federico Gutiérrez se sumó al rifirrafe, prometiendo enviar a las autoridades norteamericanas información asociada a presuntas movidas irregulares y testaferros de Quintero en Panamá y Miami, advirtiendo que el exalcalde podría perder su visa por “corrupto” y ser pedido en extradición si se demuestra el ingreso de dinero producto del saqueo de Medellín. Además, se suma a la imputación formal que Quintero ya enfrenta en Colombia por el escándalo del lote Aguas Vivas.