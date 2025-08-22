Esteban Restrepo, indiciado en cuatro investigaciones penales, renunció a Ecopetrol para gerenciar la campaña de Daniel Quintero

Desde noviembre de 2024, Restrepo venía desempeñándose como profesional senior dentro de la principal petrolera colombiana, donde estaba dentro del equipo de asesoría legal al presidente de esta compañía, Ricardo Roa Barragán.

Fredy Esteban Restrepo Taborda, quien ha sido uno de los principales alfiles de Daniel Quintero y tuvo varios cargos importantes durante la anterior administración distrital de Medellín, renunció a su cargo en Ecopetrol para liderar la campaña del exalcalde de la capital antioqueña a la Presidencia de la República.

Esto después de haber fracasado en su aspiración para ser gobernador de Antioquia y luego de pasar además por el Ministerio de Justicia.

Su carta de dimisión fechada el pasado 15 de agosto especifica, sin embargo, que la separación de su rol en empresa más importante del país se daría desde el 20 de agosto. No obstante, en el corto texto de apenas unas pocas líneas, no explica los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

Estos fueron expuestos en un video también publicado en redes, donde dice: “Salgo a liderar la campaña de Daniel Quintero a la Presidencia de la República por todo el país. A quienes por este tiempo me acogieron desde Ecopetrol, infinitas gracias”.

Restrepo figura actualmente como indiciado en cuatro investigaciones penales: tres por presunta injuria y calumnia y una por peculado por aplicación oficial diferente.

Esta última indagación tuvo su origen en denuncias acerca de la supuesta utilización de los vehículos pagados con recursos públicos para uso personal suyo y de su familia en el periodo en que fungió como funcionario público e incluso en un periodo posterior a eso.

“Vamos a ganar todas las consultas, y estoy convencido de que estaremos en segunda vuelta presidencial para ahí ganarles de nuevo a las mafias corruptas que hay en este país”, agrega en el video.