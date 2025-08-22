Esteban Restrepo, indiciado en cuatro investigaciones penales, renunció a Ecopetrol para gerenciar la campaña de Daniel Quintero

Fredy Esteban Restrepo Taborda, quien ha sido uno de los principales alfiles de Daniel Quintero y tuvo varios cargos importantes durante la anterior administración distrital de Medellín, renunció a su cargo en Ecopetrol para liderar la campaña del exalcalde de la capital antioqueña a la Presidencia de la República.
Desde noviembre de 2024, Restrepo venía desempeñándose como profesional senior dentro de la principal petrolera colombiana, donde estaba dentro del equipo de asesoría legal al presidente de esta compañía, Ricardo Roa Barragán.